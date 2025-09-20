Présentation de l’oeuvre du maître-verrier angloy Jean Lesquibe (1910-1995) Église Sainte-Bernadette Anglet

Présentation de l’oeuvre du maître-verrier angloy Jean Lesquibe (1910-1995) Église Sainte-Bernadette Anglet samedi 20 septembre 2025.

Accès libre et gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de l’œuvre du maître-verrier Jean Lesquibe

️ Dimanche 21 septembre à 15h

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’univers du maître-verrier angloy Jean Lesquibe, artiste reconnu pour ses vitraux.

Au programme :

– Visite de l’église Sainte-Bernadette,

– Projection vidéo sur son travail,

– Conférence retraçant sa vie, son style et ses principales réalisations.

Un moment culturel pour mettre en lumière le savoir-faire verrier et l’héritage artistique local.

Église Sainte-Bernadette Allée d’Aguiléra, 64600 Anglet Anglet 64600 Quatre Cantons Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Marie-Bénédicte Mantel