Présentation de l’orgue, Ancienne église Saint-Vincent, Mérignac
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église Saint-Vincent · Mérignac
Informations pratiques
Présentation de l’orgue 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Vincent Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations
Ancienne église Saint-Vincent 16 Rue de la Vieille Église, 33700 Mérignac, France Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations
©Inventaire National des Orgues
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