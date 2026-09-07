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Présentation de l’orgue, Ancienne église Saint-Vincent, Mérignac

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église Saint-Vincent · Mérignac

Présentation de l’orgue, Ancienne église Saint-Vincent, Mérignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne église Saint-Vincent
Adresse
16 Rue de la Vieille Église, 33700 Mérignac, France
Ville
33700 Mérignac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Présentation de l’orgue 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Vincent Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations

Ancienne église Saint-Vincent 16 Rue de la Vieille Église, 33700 Mérignac, France Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations

©Inventaire National des Orgues

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