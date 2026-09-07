Présentation de l’orgue, Ancienne église Saint-Vincent, Mérignac

Informations pratiques

Présentation de l’orgue 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Vincent Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations

Ancienne église Saint-Vincent 16 Rue de la Vieille Église, 33700 Mérignac, France Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Présentation de l’orgue par des élèves organistes du conservatoire de Mérignac : historique, style baroque allemand, jeux, fonctionnement, démonstrations

©Inventaire National des Orgues