Présentation de l’orgue Aubertin, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Saint-Loup-Lamairé

Présentation de l’orgue Aubertin, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

15 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Loup-sur-Thouet.

Samedi et dimanche, de 15 h à 18 h, assistez à la présentation de l’orgue Aubertin à l’Église Notre-Dame.

L’organiste de l’église vous présentera et fera entendre l’orgue Aubertin, du nom de Bernard Aubertin, facteur d’orgue, construit sur le modèle des orgues de l’Allemagne du Nord. L’orgue a été fabriqué dans ses ateliers à Courtefontaine près de Dole (Jura). Il a été installé dans l’église en décembre 1998. L’instrument a été posé au sol, à la croisée du transept, proche de la chorale liturgique au cours des offices, à la vue du public.

Entrée libre et gratuite.

Informations au 06 88 79 31 84.

ℹ️ Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sera disponible dans les offices de tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

15 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 81 92 amisdelorgue@saintloupsurthouet.fr

