Présentation de l’orgue de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Accès limité, soumis à la capacité d’accueil de 6 personnes en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Inauguré en 1995, cet instrument exceptionnel vous invite à un voyage musical ! Accompagnés par un organiste, vivez le privilège d’accéder au balcon où reposent ses centaines de tuyaux.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 38 Rue Gaston Guillemet, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte