Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Ivry-sur-Seine par l’association des Amis des orgues d’Ivry, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Ivry-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-Saint-Paul · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Ivry-sur-Seine par l’association des Amis des orgues d’Ivry 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
En centre-ville, l’église mentionnée dès le 12e siècle, propriété communale, est un lieu de culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant artistique que musical. Elle contient de nombreux objets classés (tableaux, boiseries, pièces d’orfèvrerie…) et des vitraux modernes dus à l’atelier Mauméjean. Découvrez l’orgue construit en 1863 par le facteur d’orgue Stoltz entièrement restauré en 2018.
Samedi 19 septembre : de 14h à 17h : présentation de l’orgue par l’association des Amis des orgues d’Ivry.
Dimanche 20 septembre : de 17h à 19h : présentation de l’orgue par l’association des Amis des orgues d’Ivry.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Église Saint-Pierre-Saint-Paul Mairie d’Ivry – Métro, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France
Visite commentée
©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
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