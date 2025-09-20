Présentation de l’orgue de l’église Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny

Présentation de l’orgue de l’église Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre | Par groupes de 10 personnes à la fois, selon l’ordre d’arrivée | Cette visite nécessite de pouvoir monter un certain nombre de marches pour arriver jusqu’à l’orgue.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis des Orgues de Joigny présente l’orgue Daublaine et Callinet de l’église Saint-Thibault, un instrument de grande qualité daté de 1842.

Église Saint-Thibault 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Tourisme Joigny Jovinien