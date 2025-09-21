Présentation de l’orgue Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts Paris
Présentation de l’orgue Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts Paris
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Présentation de l’orgue par É. Lebrun
Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts 57 rue Traversière 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
Paroisse Saint-Antoine des quinze-Vingts