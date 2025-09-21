Présentation de l’orgue restauré et mini concert Grande Synagogue de Bordeaux Bordeaux

Présentation de l’orgue restauré et mini concert Dimanche 21 septembre, 15h30 Grande Synagogue de Bordeaux Gironde

Gratuit. Se munir d’une pièce d’identité.

Concert à la Synagogue de Bordeaux

Découvrez l’orgue de la Synagogue de Bordeaux, un instrument exceptionnel restauré en 2023. À cette occasion, un mini-concert sera donné à 15 h 30 pour vous permettre de (re)découvrir cet orgue et d’apprécier la beauté de son acoustique.

Grande Synagogue de Bordeaux 6 Rue Grand Rabbin Joseph Cohen, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556917939 https://communautejuiveaquitaine.fr Œuvre de l’architecte Charles Durand, ce grand édifice d’inspiration gothique et orientale, terminé en 1882, est le siège de la communauté métropole du judaïsme sépharade venue d’Espagne. Il fut transformé en lieu de détention de fin 1943 jusqu’à la Libération (mobilier détruit ou pillé en novembre 1943, mais architecture intacte). Le couvrement de l’édifice est une structure métallique porteuse en tôle rivetée réalisée par les ateliers de Gustave Eiffel ; elle permet de dégager un espace intérieur de grande ampleur. L’ossature métallique est dissimulée sous un stucage peint.

© Olivier Gomez