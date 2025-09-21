Présentation de l’orgue symphonique de l’église Saint-Jean-Baptiste de Joigny Église Saint-Jean Joigny

Présentation de l’orgue symphonique de l’église Saint-Jean-Baptiste de Joigny Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Jean Yonne

Entrée libre | Par groupes de 10 personnes à la fois, selon l’ordre d’arrivée | Cette visite nécessite la montée d’un certain nombre de marches pour arriver jusqu’à l’orgue.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’orgue symphonique de l’église Saint-Jean-Baptiste de Joigny en compagnie de l’association des Amis des orgues de Joigny. Cet orgue est classé au titre des Monuments historiques, sa tribune date de 1864, et son buffet classique du XVIIe siècle.

Église Saint-Jean 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

