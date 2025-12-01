Présentation de l’ouvrage « Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Présentation de l’ouvrage « Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 18 décembre 2025.

Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera les directeurs de l’ouvrage, Jean-Michel Geneste et Jean-Jacques Delannoy, qui dialogueront avec un.e invité.e spécialiste du sujet.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

Des œuvres du peintre Marcel Zelmanovitch, inspirées par l’art préhistorique, seront exposées à l’occasion de cette séance.

À propos de l’ouvrage

Ce premier volume de la Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc

présente l’inventaire raisonné des informations contenues dans la grotte

sous la forme d’un atlas.

La lecture des vestiges est soutenue par une abondante illustration

en couleurs, incluant des restitutions fondées sur un modèle numérique

de terrain. Enfin, des légendes en anglais et un résumé détaillé en tête

de chaque chapitre garantissent au public international un accès aisé à

la démonstration.

À propos des intervenants

Jean-Michel Geneste est conservateur général

honoraire du Patrimoine au ministère de la Culture. Il a notamment

dirigé le Centre national de préhistoire à Périgueux, ainsi que de

nombreuses missions d’études et de fouilles de sites d’art rupestre en

Australie, en Sibérie et en Colombie-Britannique.

Jean-Jacques Delannoy est géomorphologue, et a

travaillé sur les grottes en tant que mémoire paléogéographique et sur

les relations des hommes avec leur environnement. Il est membre, depuis

2010, de la section de la Commission nationale des Monuments historiques

(CNMH) consacrée aux grottes ornées.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Grand Hall de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

