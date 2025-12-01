Présentation de l’ouvrage « Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Présentation de l’ouvrage « Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 18 décembre 2025.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera les directeurs de l’ouvrage, Jean-Michel Geneste et Jean-Jacques Delannoy, qui dialogueront avec un.e invité.e spécialiste du sujet.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
Des œuvres du peintre Marcel Zelmanovitch, inspirées par l’art préhistorique, seront exposées à l’occasion de cette séance.
À propos de l’ouvrage
Ce premier volume de la Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
présente l’inventaire raisonné des informations contenues dans la grotte
sous la forme d’un atlas.
La lecture des vestiges est soutenue par une abondante illustration
en couleurs, incluant des restitutions fondées sur un modèle numérique
de terrain. Enfin, des légendes en anglais et un résumé détaillé en tête
de chaque chapitre garantissent au public international un accès aisé à
la démonstration.
À propos des intervenants
Jean-Michel Geneste est conservateur général
honoraire du Patrimoine au ministère de la Culture. Il a notamment
dirigé le Centre national de préhistoire à Périgueux, ainsi que de
nombreuses missions d’études et de fouilles de sites d’art rupestre en
Australie, en Sibérie et en Colombie-Britannique.
Jean-Jacques Delannoy est géomorphologue, et a
travaillé sur les grottes en tant que mémoire paléogéographique et sur
les relations des hommes avec leur environnement. Il est membre, depuis
2010, de la section de la Commission nationale des Monuments historiques
(CNMH) consacrée aux grottes ornées.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 18h30 à 20h30
gratuit
Public adultes.
Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Grand Hall de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH)Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/atlas-de-la-grotte-chauvet-pont-darc https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/