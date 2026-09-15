Informations pratiques

Nay

Présentation de l’ouvrage « Atlas de l’Imaginaire Pyrénéen »

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Ce livre est une recherche en images. Il se présente comme une sorte de fresque polysémique et bigarrée, qui tente de dresser un portrait polyphonique du massif pyrénéen. Dans le but de produire du commun. On y rencontre un ensemble de lieux, d’histoires et d’événements, réels ou fantasmés, reliés entre eux, au-delà de leur très grande diversité d’expressions et de représentations.

Son titre dévoile le contenu de l’ouvrage en quelques mots :

ATLAS : ensemble de planches d’images réunies sur un même sujet pour décrire un territoire.

IMAGINAIRE : chaque groupe humain construit un imaginaire qui lui est propre : c’est sa capacité à se représenter collectivement le monde, à l’aide d’un réseau d’images qui lui donnent un sens.

PYRÉNÉEN : qui est des Pyrénées, qui concerne ces montagnes. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Présentation de l’ouvrage « Atlas de l’Imaginaire Pyrénéen »

L’événement Présentation de l’ouvrage « Atlas de l’Imaginaire Pyrénéen » Nay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay