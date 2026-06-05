Présentation de l’ouvrage Carlo Acutis le Cyber-Saint et dédicace de l’auteur.e Salle Sainte Claire Centre Jean Perriolat Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Présentation de l’ouvrage Carlo Acutis le Cyber-Saint et dédicace de l’auteur.e

Salle Sainte Claire Centre Jean Perriolat 7 rue Solferino Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez rencontrer l’auteure de cet ouvrage. Elle va vous narrer l’histoire de de jeune homme qui ressemblait à tous les jeunes de son âge avant de transformer sa passion pour le numérique en un moyen de partager l’amour de Dieu….

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Salle Sainte Claire Centre Jean Perriolat 7 rue Solferino Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 19 87 46 lata.bancel@gmail.com

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English :

Come and meet the author of this book. She will tell you the story of a young man who looked like any other young man before transforming his passion for digital technology into a way of sharing God’s love….

L’événement Présentation de l’ouvrage Carlo Acutis le Cyber-Saint et dédicace de l’auteur.e Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme