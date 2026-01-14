Présentation de l’ouvrage « Coopérisme » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Présentation de l’ouvrage « Coopérisme » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 26 mars 2026.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’auteur de l’ouvrage, Bernard E. Harcourt, en dialogue avec la journaliste Laure Adler.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
La démocratie libérale est en crise dans le monde entier, incapable
de faire face aux problèmes urgents tels que le changement climatique.
Il existe cependant une autre voie : la démocratie coopérative. Des
coopératives de consommateurs aux coopératives de crédit, des
coopératives de travailleurs aux mutuelles d’assurance, des
organisations à but non lucratif à l’aide mutuelle, d’innombrables
exemples prouvent que les gens qui travaillent ensemble peuvent étendre
les idéaux de la démocratie participative et de la durabilité à tous les
aspects de leur vie. Ces formes de coopération ne dépendent pas de la
politique électorale, au contraire, elles exploitent les pratiques et
les valeurs de longue date des coopératives : l’autodétermination, la
participation démocratique, l’équité, la solidarité et le respect de
l’environnement.
Bernard E. Harcourt développe une théorie et une pratique
transformatrices qui s’appuient sur des modèles mondiaux de coopération
réussie. Il identifie les formes les plus prometteuses d’initiatives
coopératives et distille ensuite leurs enseignements dans un cadre
intégré.
Œuvre créative de théorie critique normative, Coopération
offre une vision positive pour relever les défis impérieux qui se posent
à nous et qu’en s’appuyant sur les valeurs fondamentales de la
coopération et sur le pouvoir des personnes qui travaillent ensemble, un
nouveau monde de démocratie coopérative est à notre portée.
À propos des intervenant.e.s
L’auteur de l’ouvrage, Bernard E. Harcourt,
est professeur de droit à Columbia University où il dirige le Center for
Contemporary Critical Thought, directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales et avocat de condamnés à mort dans l’État
d’Alabama. Il a établi l’édition des deux cours de Foucault donnés au
Collège de France, dont Théories et institutions pénales et La Société
punitive. Ses écrits et recherches se situent à l’intersection de la
philosophie critique et de la pensée sociologique et juridique.
Titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat d’histoire, Laure Adler
commence sa carrière à France Culture en 1974 en tant que journaliste
puis participe à plusieurs émissions de télévision. En 1990, elle est
nommée chargée de mission à l’Elysée pour la culture, avant de devenir
en 1992, directrice des documentaires et des émissions culturelles sur
France 2 et conseillère à la présidence de France Télévisions. Son
parcours la conduit également dans le milieu de l’édition où après avoir
collaboré avec les éditions Payot, Denoël et Plon, elle entre en 1997
chez Grasset en tant que responsable des essais et documents. Ecrivaine,
elle est l’auteure de plusieurs ouvrages historiques.
Le jeudi 26 mars 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
