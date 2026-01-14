Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’auteur de l’ouvrage, Bernard E. Harcourt, en dialogue avec la journaliste Laure Adler.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

La démocratie libérale est en crise dans le monde entier, incapable

de faire face aux problèmes urgents tels que le changement climatique.

Il existe cependant une autre voie : la démocratie coopérative. Des

coopératives de consommateurs aux coopératives de crédit, des

coopératives de travailleurs aux mutuelles d’assurance, des

organisations à but non lucratif à l’aide mutuelle, d’innombrables

exemples prouvent que les gens qui travaillent ensemble peuvent étendre

les idéaux de la démocratie participative et de la durabilité à tous les

aspects de leur vie. Ces formes de coopération ne dépendent pas de la

politique électorale, au contraire, elles exploitent les pratiques et

les valeurs de longue date des coopératives : l’autodétermination, la

participation démocratique, l’équité, la solidarité et le respect de

l’environnement.

Bernard E. Harcourt développe une théorie et une pratique

transformatrices qui s’appuient sur des modèles mondiaux de coopération

réussie. Il identifie les formes les plus prometteuses d’initiatives

coopératives et distille ensuite leurs enseignements dans un cadre

intégré.

Œuvre créative de théorie critique normative, Coopération

offre une vision positive pour relever les défis impérieux qui se posent

à nous et qu’en s’appuyant sur les valeurs fondamentales de la

coopération et sur le pouvoir des personnes qui travaillent ensemble, un

nouveau monde de démocratie coopérative est à notre portée.

À propos des intervenant.e.s

L’auteur de l’ouvrage, Bernard E. Harcourt,

est professeur de droit à Columbia University où il dirige le Center for

Contemporary Critical Thought, directeur d’études à l’École des hautes

études en sciences sociales et avocat de condamnés à mort dans l’État

d’Alabama. Il a établi l’édition des deux cours de Foucault donnés au

Collège de France, dont Théories et institutions pénales et La Société

punitive. Ses écrits et recherches se situent à l’intersection de la

philosophie critique et de la pensée sociologique et juridique.

Titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat d’histoire, Laure Adler

commence sa carrière à France Culture en 1974 en tant que journaliste

puis participe à plusieurs émissions de télévision. En 1990, elle est

nommée chargée de mission à l’Elysée pour la culture, avant de devenir

en 1992, directrice des documentaires et des émissions culturelles sur

France 2 et conseillère à la présidence de France Télévisions. Son

parcours la conduit également dans le milieu de l’édition où après avoir

collaboré avec les éditions Payot, Denoël et Plon, elle entre en 1997

chez Grasset en tant que responsable des essais et documents. Ecrivaine,

elle est l’auteure de plusieurs ouvrages historiques.

Le jeudi 26 mars 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/cooperisme https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



