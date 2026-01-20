La FMSH a le plaisir d’accueillir les éditions de La Commune pour une soirée de présentation de l’ouvrage De la matière au lieu. Petit traité d’architecture quantique.

Au cours de cette rencontre, l’autrice de l’ouvrage, Cristiana Mazzoni présentera son ouvrage et échangera à son propos avec Roland Huesca, professeur émérite d’esthétique à l’Université de Lorraine.

À l’issue de la présentation, un temps d’échange avec nos invité.e.s vous permettra de leur poser toutes vos questions.

À propos de l’ouvrage

Cet ouvrage propose une relecture de l’architecture en dépassant ses

dimensions formelles, fonctionnelles et proportionnelles. Il engage une

traversée conceptuelle où chaque chapitre vise à mettre en lumière la

trame immatérielle des espaces construits : leur capacité à accueillir

les affects, à activer la mémoire, à inscrire l’expérience humaine dans

une continuité qui dépasse l’instant présent.

À l’intersection de l’histoire, de la philosophie, des sciences et

des arts, le livre élabore un cadre interprétatif original, tissant des

liens entre disciplines et paradigmes habituellement disjoints. Il

mobilise des figures majeures – architectes, penseurs, poètes – aussi

bien que des références moins connues mais fondamentales, esquissées à

travers de courts portraits qui balisent le parcours de lecture et en

enrichissent l’approche.

L’analyse s’appuie sur des apports théoriques diversifiés :

découvertes scientifiques, récits fondateurs, hypothèses philosophiques

et pratiques constructives, articulés en un langage transversal.

L’architecture y est envisagée comme une matrice dynamique, en

interaction constante avec les milieux naturels, les flux d’énergie, les

formes de pensée et les dynamiques urbaines. Dans cette perspective,

l’architecture est appréhendée comme un champ de potentialités, apte à

répondre aux défis contemporains – écologiques, sociaux, technologiques –

en renouvelant ses relations au temps, à la lumière, à l’eau, et aux

forces visibles et invisibles qui structurent le monde habité.

Inscrit dans une tradition critique autant que dans une posture

prospective, cet ouvrage se donne pour ambition de contribuer à une

refondation du regard sur l’espace construit, en réhabilitant, au cœur

de la matérialité architecturale, la dimension sensible et symbolique de

l’habiter humain.

→ En savoir plus

À propos des intervenant.e.s

Cristiana Mazzoni, architecte et universitaire

franco-italienne, est diplômée de l’Istituto Universitario di

Architettura di Venezia (IUAV, 1989), où elle a été formée notamment par

Aldo Rossi. Elle s’installe en 1990 en France pour y poursuivre une

carrière alliant recherche, enseignement et pratique architecturale.

Elle obtient en 2000 un doctorat en urbanisme à l’Université

Paris-VIII-Vincennes-Saint-Denis, puis une habilitation à diriger des

recherches (HDR) en 2008, consacrée à la lecture critique de la ville

dans la perspective de la Tendenza.

Professeure à l’École nationale supérieure d’architecture de

Paris-Belleville, Cristiana Mazzoni enseigne depuis plus de trente ans

dans plusieurs écoles d’architecture en France. Elle a dirigé des

laboratoires de recherche de premier plan, dont l’UMR AUSser (CNRS) et

le laboratoire AMUP à Strasbourg, encadré de nombreux travaux doctoraux

et contribué à renouveler la réflexion sur la ville, les métropoles et

les grands événements urbains.

Depuis 2025, elle est co-directrice de l’Institut parisien de

recherche : architecture, urbanistique, société (IPRAUS) et préside la

Chaire franco-chinoise MAGE (Métropoles et architecture des grands

événements), en partenariat avec l’ENSAPB et le CAUP-Tongji University

de Shanghai.

Inscrite à l’Ordre des architectes d’Île-de-France, elle fonde à la

fin des années 1990 l’atelier CMYT avec Yannis Tsiomis, puis l’Atelier

CMT – Conception, Maîtrise d’œuvre, Technique. Sa pratique et ses

recherches explorent les formes urbaines, les mutations métropolitaines

et la dimension culturelle et politique de l’architecture.

Autrice et éditrice de nombreux ouvrages, elle a notamment publié

Gares. Architectures 1990-2010, La Tendenza, une avant-garde italienne.

1950-1980, De la ville-parc à l’immeuble à cour ouverte. Paris 1919-1939 ou encore Paris, Métropoles en miroir.

Son travail, à la croisée de l’histoire, de la théorie et du projet,

fait d’elle une figure majeure de la pensée architecturale

contemporaine.

Auteur d’essais et de romans, Roland Huesca

est professeur émérite d’esthétique à l’Université de Lorraine.

Prix de thèse ADRERUS en 1998, finaliste du concours international de

Nyon en 1985 avec INEX, prix d’aide à la création du ministère de la

Culture en 1992 avec Samarkande, son ancienne activité de

danseur/chorégraphe sous-tend bon nombre de ses recherches et de ses

analyses. Il a longtemps dirigé la collection La vie des oeuvres aux

nouvelles éditions Place à Paris.

Le jeudi 05 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Grand Hall de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

