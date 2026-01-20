Présentation de l’ouvrage « De la matière au lieu. Petit traité d’architecture quantique » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Présentation de l’ouvrage « De la matière au lieu. Petit traité d’architecture quantique » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 5 février 2026.
La FMSH a le plaisir d’accueillir les éditions de La Commune pour une soirée de présentation de l’ouvrage De la matière au lieu. Petit traité d’architecture quantique.
Au cours de cette rencontre, l’autrice de l’ouvrage, Cristiana Mazzoni présentera son ouvrage et échangera à son propos avec Roland Huesca, professeur émérite d’esthétique à l’Université de Lorraine.
À l’issue de la présentation, un temps d’échange avec nos invité.e.s vous permettra de leur poser toutes vos questions.
À propos de l’ouvrage
Cet ouvrage propose une relecture de l’architecture en dépassant ses
dimensions formelles, fonctionnelles et proportionnelles. Il engage une
traversée conceptuelle où chaque chapitre vise à mettre en lumière la
trame immatérielle des espaces construits : leur capacité à accueillir
les affects, à activer la mémoire, à inscrire l’expérience humaine dans
une continuité qui dépasse l’instant présent.
À l’intersection de l’histoire, de la philosophie, des sciences et
des arts, le livre élabore un cadre interprétatif original, tissant des
liens entre disciplines et paradigmes habituellement disjoints. Il
mobilise des figures majeures – architectes, penseurs, poètes – aussi
bien que des références moins connues mais fondamentales, esquissées à
travers de courts portraits qui balisent le parcours de lecture et en
enrichissent l’approche.
L’analyse s’appuie sur des apports théoriques diversifiés :
découvertes scientifiques, récits fondateurs, hypothèses philosophiques
et pratiques constructives, articulés en un langage transversal.
L’architecture y est envisagée comme une matrice dynamique, en
interaction constante avec les milieux naturels, les flux d’énergie, les
formes de pensée et les dynamiques urbaines. Dans cette perspective,
l’architecture est appréhendée comme un champ de potentialités, apte à
répondre aux défis contemporains – écologiques, sociaux, technologiques –
en renouvelant ses relations au temps, à la lumière, à l’eau, et aux
forces visibles et invisibles qui structurent le monde habité.
Inscrit dans une tradition critique autant que dans une posture
prospective, cet ouvrage se donne pour ambition de contribuer à une
refondation du regard sur l’espace construit, en réhabilitant, au cœur
de la matérialité architecturale, la dimension sensible et symbolique de
l’habiter humain.
À propos des intervenant.e.s
Cristiana Mazzoni, architecte et universitaire
franco-italienne, est diplômée de l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV, 1989), où elle a été formée notamment par
Aldo Rossi. Elle s’installe en 1990 en France pour y poursuivre une
carrière alliant recherche, enseignement et pratique architecturale.
Elle obtient en 2000 un doctorat en urbanisme à l’Université
Paris-VIII-Vincennes-Saint-Denis, puis une habilitation à diriger des
recherches (HDR) en 2008, consacrée à la lecture critique de la ville
dans la perspective de la Tendenza.
Professeure à l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville, Cristiana Mazzoni enseigne depuis plus de trente ans
dans plusieurs écoles d’architecture en France. Elle a dirigé des
laboratoires de recherche de premier plan, dont l’UMR AUSser (CNRS) et
le laboratoire AMUP à Strasbourg, encadré de nombreux travaux doctoraux
et contribué à renouveler la réflexion sur la ville, les métropoles et
les grands événements urbains.
Depuis 2025, elle est co-directrice de l’Institut parisien de
recherche : architecture, urbanistique, société (IPRAUS) et préside la
Chaire franco-chinoise MAGE (Métropoles et architecture des grands
événements), en partenariat avec l’ENSAPB et le CAUP-Tongji University
de Shanghai.
Inscrite à l’Ordre des architectes d’Île-de-France, elle fonde à la
fin des années 1990 l’atelier CMYT avec Yannis Tsiomis, puis l’Atelier
CMT – Conception, Maîtrise d’œuvre, Technique. Sa pratique et ses
recherches explorent les formes urbaines, les mutations métropolitaines
et la dimension culturelle et politique de l’architecture.
Autrice et éditrice de nombreux ouvrages, elle a notamment publié
Gares. Architectures 1990-2010, La Tendenza, une avant-garde italienne.
1950-1980, De la ville-parc à l’immeuble à cour ouverte. Paris 1919-1939 ou encore Paris, Métropoles en miroir.
Son travail, à la croisée de l’histoire, de la théorie et du projet,
fait d’elle une figure majeure de la pensée architecturale
contemporaine.
Auteur d’essais et de romans, Roland Huesca
est professeur émérite d’esthétique à l’Université de Lorraine.
Prix de thèse ADRERUS en 1998, finaliste du concours international de
Nyon en 1985 avec INEX, prix d’aide à la création du ministère de la
Culture en 1992 avec Samarkande, son ancienne activité de
danseur/chorégraphe sous-tend bon nombre de ses recherches et de ses
analyses. Il a longtemps dirigé la collection La vie des oeuvres aux
nouvelles éditions Place à Paris.
