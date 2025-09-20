Présentation de l’ouvrage « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » à Villadin Villadin

Mairie de Villadin Villadin Aube

Le samedi 20 septembre 2025 à 17h

Claude Tenneguin, Maire de Villadin vous invite à une présentation, en présence des auteurs, du nouvel ouvrage paru aux Editions en Othe-Armance « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » par le groupe de recherche des épiologues réunis .

Mairie de Villadin Villadin 10290 Aube Grand Est +33 3 25 21 71 21

