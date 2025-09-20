Présentation de l’ouvrage « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » à Villadin Villadin
Présentation de l’ouvrage « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » à Villadin Villadin samedi 20 septembre 2025.
Présentation de l’ouvrage « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » à Villadin
Mairie de Villadin Villadin Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le samedi 20 septembre 2025 à 17h
Claude Tenneguin, Maire de Villadin vous invite à une présentation, en présence des auteurs, du nouvel ouvrage paru aux Editions en Othe-Armance « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » par le groupe de recherche des épiologues réunis .
Mairie de Villadin Villadin 10290 Aube Grand Est +33 3 25 21 71 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Présentation de l’ouvrage « Epis de faitage de Villadin et d’ailleurs » à Villadin Villadin a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise