La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Face à l’immigration, le savant et le politique, à paraître aux Éditions du Collège de France.

Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’auteur de l’ouvrage, François Héran, en dialogue avec la journaliste Julie Gacon.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

Le savant peut-il se tenir au-dessus de la mêlée quand il étudie une

question aussi brûlante que la place de l’immigration dans nos sociétés ?

Dans un espace public saturé de discours apocalyptiques sur la «

submersion migratoire » ou le « grand remplacement », le savant, tourné

vers la recherche objective de la vérité, se heurte fatalement au

politique, qui poursuit ses propres intérêts. Il lui incombe alors de

confronter les affirmations des non-spécialistes aux données et aux

analyses produites par la méthode scientifique.

François Héran relève le défi et fait le point, chiffres à l’appui,

sur la réalité actuelle des migrations, mais également sur le dur combat

à mener pour l’établir.

À propos de l’auteur

François Héran est agrégé de philosophie, titulaire

d’une thèse d’anthropologie de l’École des Hautes études en sciences

sociales et d’un doctorat d’État de l’Université Paris-Descartes. Ses

principales enquêtes portent sur la sociabilité, la formation des

couples, les efforts éducatifs des familles, la transmission des

langues, l’immigration.

Directeur de recherche à l’INED, dont il a été le directeur pendant

plus de dix ans (1999-2009), ancien directeur des Enquêtes et études

démographiques de l’INSEE, François Héran a présidé la European

Association for Population Studies de 2008 à 2012.

Depuis 2014, François Héran dirige le département des Sciences

humaines et sociales à l’Agence nationale de la recherche. Il est

également membre du Conseil d’orientation du Musée de l’histoire de

l’immigration, et membre du comité scientifique attaché au département

de la recherche.

La Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l'ouvrage « Face à l'immigration. Le savant et le politique », en présence de l'auteur François Héran, en dialogue avec la journaliste Julie Gacon.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

