Présentation de l’ouvrage « Face à l’immigration. Le savant et le politique » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Présentation de l’ouvrage « Face à l’immigration. Le savant et le politique » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 16 avril 2026.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Face à l’immigration, le savant et le politique, à paraître aux Éditions du Collège de France.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera l’auteur de l’ouvrage, François Héran, en dialogue avec la journaliste Julie Gacon.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
Le savant peut-il se tenir au-dessus de la mêlée quand il étudie une
question aussi brûlante que la place de l’immigration dans nos sociétés ?
Dans un espace public saturé de discours apocalyptiques sur la «
submersion migratoire » ou le « grand remplacement », le savant, tourné
vers la recherche objective de la vérité, se heurte fatalement au
politique, qui poursuit ses propres intérêts. Il lui incombe alors de
confronter les affirmations des non-spécialistes aux données et aux
analyses produites par la méthode scientifique.
François Héran relève le défi et fait le point, chiffres à l’appui,
sur la réalité actuelle des migrations, mais également sur le dur combat
à mener pour l’établir.
À propos de l’auteur
François Héran est agrégé de philosophie, titulaire
d’une thèse d’anthropologie de l’École des Hautes études en sciences
sociales et d’un doctorat d’État de l’Université Paris-Descartes. Ses
principales enquêtes portent sur la sociabilité, la formation des
couples, les efforts éducatifs des familles, la transmission des
langues, l’immigration.
Directeur de recherche à l’INED, dont il a été le directeur pendant
plus de dix ans (1999-2009), ancien directeur des Enquêtes et études
démographiques de l’INSEE, François Héran a présidé la European
Association for Population Studies de 2008 à 2012.
Depuis 2014, François Héran dirige le département des Sciences
humaines et sociales à l’Agence nationale de la recherche. Il est
également membre du Conseil d’orientation du Musée de l’histoire de
l’immigration, et membre du comité scientifique attaché au département
de la recherche.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Face à l’immigration. Le savant et le politique », en présence de l’auteur François Héran, en dialogue avec la journaliste Julie Gacon.
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/face-limmigration-le-savant-et-le-politique https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
Afficher la carte du lieu Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et trouvez le meilleur itinéraire