Présentation de l’ouvrage » l’inachevé, le jeu des métamorphoses en architecture » École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Paris

Présentation de l’ouvrage » l’inachevé, le jeu des métamorphoses en architecture » École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Paris jeudi 25 septembre 2025.

Jean-Paul Philippon

Architecte Desa, architecte du Patrimoine et membre de l’Académie d’architecture, il a notamment mené bien la réhabilitation des locaux actuels de l’Ensa-PB. De 1979 à 1986, il a conçu et réalisé le musée d’Orsay avec Pierre Colboc et Renaud Bardon, puis de 1986 à 2020, avec Francine Aginski, le musée des beaux‑arts de Quimper, le musée de la Piscine à Roubaix, le musée d’art et d’archéologie de Valence parmi d’autres reconversions. Il a été architecte-conseil de l’État, enseignant de projet et d’histoire de l’architecture à l’Ensa de Nancy et à l’École spéciale d’architecture.

Présentation de l’ouvrage

Longtemps insolite et singulière, la réhabilitation de l’existant est en passe d’être systématiquement envisagée dans les grands projets architecturaux et urbains. En cause ? La priorité donnée aux vertus écologiques du réemploi, qui s’est récemment greffée sur le souci fondateur de la préservation du patrimoine.

Ancienne abbatiale, piscine municipale, gare désaffectée, entrepôts industriels à l’abandon, usines, moulins et ateliers à l’arrêt : la destruction est la solution d’une époque révolue ; paradoxalement rétrograde. Jean-Paul Philippon a été l’un des pionniers en France de la métamorphose architecturale. Armé d’une solide expérience, il défend avec conviction l’idée que toute construction porte en soi un potentiel infini de vies et d’usages futurs – et qu’aucune, à quelques exceptions près, ne mérite la peine capitale. Tout comme il s’attache à démontrer, à grand renfort d’exemples, combien tra­­­nsformer le bâti est, au même titre que créer ex nihilo, faire pleinement œuvre d’architecture.

Pour la conférence inaugurale de début d’année, nous avons le plaisir d’accueillir Jean-Paul Philippon à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage “l’inachevé, le jeu des métamorphoses en architecture, un enjeu pour l’architecture et pour la ville” (Éditions Parenthèses, 35 €).

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-25T19:00:00+02:00_2025-09-25T21:00:00+02:00

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 60 Boulevard de la Villette 75019 Paris

Métro -> 2 : Belleville (Paris) (370m)

Bus -> 26 : Atlas (Paris) (222m)

Vélib -> Sambre et Meuse – Villette (60.03m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris-belleville.archi.fr/linacheve-le-jeu-des-metamorphoses-en-architecture/ stephanie.guyard@paris-belleville.archi.fr https://www.facebook.com/ensabelleville/ https://www.facebook.com/ensabelleville/