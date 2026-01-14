Présentation de l’ouvrage « Médecins sans frontières, entre mythes et prétention(s) » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
Présentation de l’ouvrage « Médecins sans frontières, entre mythes et prétention(s) » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 19 février 2026.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Thierry Allafort-Duverger, auteur d’un chapitre du livre, ainsi que Françoise Duroch, co-directrice de l’ouvrage, en dialogue avec un.e journaliste.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
Fondée en 1971 par un groupe de médecins et de journalistes à Paris,
Médecins Sans Frontières (MSF) est passée de quelques volontaires à plus
de 70’000 personnes avec un budget supérieur à 2 milliards d’euros.
Néanmoins, l’organisation transmet encore aujourd’hui sa mythologie,
soit « une parole choisie par l’histoire », où des French doctors
s’opposent au silence du Comité International de la Croix-Rouge pendant
la guerre du Biafra.
Figure du héros sauveteur souvent mise en image dans une
communication qui se veut aujourd’hui plus inclusive, principes
fondamentaux alliant neutralité, impartialité et indépendance, cette
iconographie est aujourd’hui battue en brèche. À l’ère post-Covid, une
autre réalité s’opère, qui associe crispation souverainiste des États,
baisse des financements des principaux bailleurs de fonds, présence
d’acteurs non étatiques dans un contexte de lutte contre le terrorisme,
voire criminalisation de l’aide humanitaire. De nouvelles problématiques
émergent, telles que les questions de sécurité sanitaire, les défis
autour du changement climatique ou la protection des données
personnelles des patients.
Il apparaît donc indispensable de s’interroger sur la place de l’aide
humanitaire face à ces enjeux et de réfléchir aux adaptations
nécessaires pour maintenir un impact essentiel auprès des populations
les plus vulnérables. Cet ouvrage propose un examen critique de MSF,
dont on peut espérer qu’il fera écho aux préoccupations d’autres agences
du secteur de l’aide et du grand public.
→ En savoir plus sur l’ouvrage
Le jeudi 19 février 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
