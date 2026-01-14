Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Thierry Allafort-Duverger, auteur d’un chapitre du livre, ainsi que Françoise Duroch, co-directrice de l’ouvrage, en dialogue avec un.e journaliste.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

Fondée en 1971 par un groupe de médecins et de journalistes à Paris,

Médecins Sans Frontières (MSF) est passée de quelques volontaires à plus

de 70’000 personnes avec un budget supérieur à 2 milliards d’euros.

Néanmoins, l’organisation transmet encore aujourd’hui sa mythologie,

soit « une parole choisie par l’histoire », où des French doctors

s’opposent au silence du Comité International de la Croix-Rouge pendant

la guerre du Biafra.

Figure du héros sauveteur souvent mise en image dans une

communication qui se veut aujourd’hui plus inclusive, principes

fondamentaux alliant neutralité, impartialité et indépendance, cette

iconographie est aujourd’hui battue en brèche. À l’ère post-Covid, une

autre réalité s’opère, qui associe crispation souverainiste des États,

baisse des financements des principaux bailleurs de fonds, présence

d’acteurs non étatiques dans un contexte de lutte contre le terrorisme,

voire criminalisation de l’aide humanitaire. De nouvelles problématiques

émergent, telles que les questions de sécurité sanitaire, les défis

autour du changement climatique ou la protection des données

personnelles des patients.

Il apparaît donc indispensable de s’interroger sur la place de l’aide

humanitaire face à ces enjeux et de réfléchir aux adaptations

nécessaires pour maintenir un impact essentiel auprès des populations

les plus vulnérables. Cet ouvrage propose un examen critique de MSF,

dont on peut espérer qu’il fera écho aux préoccupations d’autres agences

du secteur de l’aide et du grand public.

En savoir plus sur l'ouvrage

Le jeudi 19 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

