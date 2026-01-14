La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Mexique : une terre de disparu.e.s.

À propos de l’ouvrage

Depuis la « guerre contre le narcotrafic » lancée en 2006, le Mexique

est marqué par la disparition massive et continue de personnes. En

donnant voix et visages aux familles qui cherchent inlassablement leurs

proches, Mexique: une terre de disparu.e.s éclaire la manière

dont une société apprend à vivre dans, avec, contre et après des

violences extrêmes. Face à des institutions fragmentées, les recherches

dans la nature, dans les villes ou dans les villages les plus reculés,

deviennent autant de nouveaux rituels civils, et les pratiques

artistiques et mémorielles, autant de nouvelles clameurs de justice. Les

récits ethnographiques racontent ici une société qui affronte

collectivement le destin de dizaine de milliers d’anonymes disparu.es ou

retrouve.es mort.es.

À propos de l’autrice

Sabrina Melenotte a dirigé cet ouvrage et a écrit ou

co-écrit plusieurs de ses articles. Anthropologue, chargée de recherche à

l’Institut de recherche pour le développement (IRD), affiliée à l’Unité

de recherche Migrations et Sociétés (URMIS), elle est co-rédactrice en

chef de la revue Condition humaine / Conditions politiques et membre du

comité de rédaction de la revue Violence: An international journal.

Après une recherche doctorale sur le conflit armé au Chiapas (Mexique),

elle mène une anthropologie politique de la disparition qui se concentre

sur les recherches de personnes disparues et le gouvernement des

mort.e.s au Mexique.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Mexique : une terre de disparu.e.s », en présence de l’autrice Sabrina Melenotte.

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

