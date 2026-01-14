Présentation de l’ouvrage « Mexique : une terre de disparu.e.s » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Mexique : une terre de disparu.e.s.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Sabrina Melenotte, en dialogue avec un.e journaliste.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
Depuis la « guerre contre le narcotrafic » lancée en 2006, le Mexique
est marqué par la disparition massive et continue de personnes. En
donnant voix et visages aux familles qui cherchent inlassablement leurs
proches, Mexique: une terre de disparu.e.s éclaire la manière
dont une société apprend à vivre dans, avec, contre et après des
violences extrêmes. Face à des institutions fragmentées, les recherches
dans la nature, dans les villes ou dans les villages les plus reculés,
deviennent autant de nouveaux rituels civils, et les pratiques
artistiques et mémorielles, autant de nouvelles clameurs de justice. Les
récits ethnographiques racontent ici une société qui affronte
collectivement le destin de dizaine de milliers d’anonymes disparu.es ou
retrouve.es mort.es.
À propos de l’autrice
Sabrina Melenotte a dirigé cet ouvrage et a écrit ou
co-écrit plusieurs de ses articles. Anthropologue, chargée de recherche à
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), affiliée à l’Unité
de recherche Migrations et Sociétés (URMIS), elle est co-rédactrice en
chef de la revue Condition humaine / Conditions politiques et membre du
comité de rédaction de la revue Violence: An international journal.
Après une recherche doctorale sur le conflit armé au Chiapas (Mexique),
elle mène une anthropologie politique de la disparition qui se concentre
sur les recherches de personnes disparues et le gouvernement des
mort.e.s au Mexique.
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
