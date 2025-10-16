Présentation de l’ouvrage « Puissance des lieux, présence des morts » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Présentation de l’ouvrage « Puissance des lieux, présence des morts » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 16 octobre 2025.

Suite à la parution de l’ouvrage Puissance des lieux, présence des morts le 20 mars 2025 aux éditions de la Société d’ethnologie, cette séance des « Livres en dialogue » réunira l’autrice Anne Yvonne Guillou en dialogue avec la productrice de radio et autrice Caroline Broué.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invitées.

À propos de l’ouvrage

Comment une société se reconstruit-elle après un génocide ? Quelles traces cette violence laisse-t-elle dans la mémoire collective et individuelle ? Quelle place ces « morts sans sépulture » trouvent-ils dans la vie des populations locales ? La lecture occidentale médiatique du génocide perpétré par les Khmers rouges entre 1975 et 1979 découle d’une certaine vision de la souffrance d’autrui, très éloignée de l’expression propre aux Cambodgiens. En s’appuyant sur une longue enquête ethnographique, l’autrice entend ici prendre en compte leur ressenti, leur vécu et leur singularité, grâce à une familiarité construite sur plusieurs décennies.

À propos des intervenantes

Anne Yvonne Guillou est anthropologue, chercheuse au

CNRS, actuellement en poste au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie

comparative. Elle a réalisé au total près de dix années d’enquête

ethnographique en immersion dans des zones urbaines et rurales,

s’intéressant ensuite aux traces du passé, à la mémoire collective, aux

expressions rituelles de l’histoire, ainsi qu’à l’évolution du

bouddhisme et à ses relations avec l’animisme khmer.

Caroline Broué est productrice de radio et autrice.

Elle a conçu et animé un certain nombre d’émissions sur France Culture,

et continue de produire la plupart des séries « À voix nue » et « Les

bonnes choses ». Par ailleurs, elle est directrice de collection chez

Julliard et l’autrice à ce jour d’un roman (De ce pas, éd. Sabine Wespieser) où le Cambodge a une place importante, d’un récit sur la vie de Marin Karmitz (Comédies, éd. Fayard) et de plusieurs livres d’entretiens, avec Françoise Héritier, Jérôme Garcin ou le Général François Lecointre.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Puissance des lieux, présence des morts » en présence de l’autrice Anne Yvonne Guillou, et de la productrice de radio et autrice Caroline Broué.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T18:30:00+02:00_2025-10-16T20:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Grand Hall de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/puissance-des-lieux-presence-des-morts https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/