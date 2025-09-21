Présentation de l’ouvrage « Une histoire environnementale de l’acclimatation à La Réunion, de la décennie 1670 à la décennie 1870 » par Marc Tomas. Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde

Présentation de l’ouvrage « Une histoire environnementale de l’acclimatation à La Réunion, de la décennie 1670 à la décennie 1870 » par Marc Tomas. Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Présentation de l’ouvrage Une histoire environnementale de l’acclimatation à La Réunion, de la décennie 1670 à la décennie 1870 publié en 2024 aux Presses universitaires indianocéaniques.

Par Marc Tomas, docteur en histoire, chercheur associé au sein de l’Unité de Recherches Océan Indien : Espaces et Sociétés.

Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde 97400 La Réunion La Réunion 02 62 94 04 14 http://cg974.fr

Archives départementales de La Réunion