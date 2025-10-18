Présentation de « N’oublie jamais » documentaire sonore Médiathèque La Source Sallebœuf

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

« N’oublie jamais » est un documentaire sonore né au cœur de l’EHPAD Château Vacquey, à Sallebœuf. Pendant plusieurs semaines, Anaïs, médiathécaire, a partagé des moments avec quatre résidentes, qui ont accepté de confier leurs souvenirs, leurs émotions et surtout ce qu’elles souhaitent transmettre aux générations futures. À travers leurs voix, c’est une mémoire intime et collective qui se tisse des fragments de vies, des instants de joie, parfois de douleur. Ce projet explore la transmission transgénérationnelle des souvenirs. Il interroge ce que l’on choisit de retenir, ce que l’on offre en héritage et la manière dont les récits personnels deviennent une mémoire commune. « N’oublie jamais » est une invitation à tendre l’oreille, à écouter ces voix féminines précieuses qui se racontent. Rendez-vous le samedi 18 octobre pour une écoute publique en présence des participantes. Entrée libre. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

