Présentation de parfums chez Jeanne & Sauvage Chez Jeanne & Sauvage Limeuil dimanche 14 décembre 2025.
Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne
Gratuit
2025-12-14
Présentation des parfums d’exception LESQUENDIEU, par Lucca Bernardou de Commarque.
Depuis 1903, la Maison Lesquendieu fait rêver le monde entier grâce à ses parfums français fabriqués à Grasse.
En exclusivité chez Jeanne & Sauvage.
Entrée Libre. .
English : Présentation de parfums chez Jeanne & Sauvage
Presentation of exceptional LESQUENDIEU fragrances, by Lucca Bernardou de Commarque.
Since 1903, Maison Lesquendieu has been making the world dream with its French perfumes made in Grasse.
German : Présentation de parfums chez Jeanne & Sauvage
Vorstellung der außergewöhnlichen Parfums von LESQUENDIEU, von Lucca Bernardou de Commarque.
Seit 1903 bringt das Haus Lesquendieu mit seinen in Grasse hergestellten französischen Parfums die ganze Welt zum Träumen.
Italiano :
Presentazione degli eccezionali profumi LESQUENDIEU, a cura di Lucca Bernardou de Commarque.
Dal 1903, la Maison Lesquendieu entusiasma il mondo con i suoi profumi francesi prodotti a Grasse.
Espanol : Présentation de parfums chez Jeanne & Sauvage
Presentación de los excepcionales perfumes LESQUENDIEU, por Lucca Bernardou de Commarque.
Desde 1903, la Casa Lesquendieu emociona al mundo con sus perfumes franceses fabricados en Grasse.
