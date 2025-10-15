Présentation de programmation LA SCÈNE EN MOI Théâtre Artisse Bordeaux
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00
Fin : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00
AU PROGRAMME :
11h
Petit verre de bienvenue
Des petits cadeaux pour vous
11h15
Présentation des 7 seul.e.s en scène
par Loïc Labaste (et les artistes)
11h30
Extrait du spectacle ELLE(S)
avec Julie Uteau
11h45
Conférence de presse
Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine lasceneenmoi@gmail.com
Saison de 7 Seul.e.s en scène au Théâtre Artisse Seul en scène Bordeaux