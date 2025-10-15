Présentation de programmation LA SCÈNE EN MOI Théâtre Artisse Bordeaux

Présentation de programmation LA SCÈNE EN MOI Mercredi 15 octobre, 11h00 Théâtre Artisse Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00

Fin : 2025-10-15T11:00:00 – 2025-10-15T12:00:00

AU PROGRAMME :

11h

Petit verre de bienvenue

Des petits cadeaux pour vous

11h15

Présentation des 7 seul.e.s en scène

par Loïc Labaste (et les artistes)

11h30

Extrait du spectacle ELLE(S)

avec Julie Uteau

11h45

Conférence de presse

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine lasceneenmoi@gmail.com

Saison de 7 Seul.e.s en scène au Théâtre Artisse Seul en scène Bordeaux