Présentation de quelques natures mortes du musée numérique La Fère

Présentation de quelques natures mortes du musée numérique

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 15:30:00

2025-11-05

Dans le cadre du cycle autour de la nature morte réalisé en partenariat avec la Micro Folie de Tergnier, le musée Jeanne d’Aboville vous propose de découvrir quelques natures mortes de son musée numérique. 0 .

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91

