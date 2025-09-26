Présentation de saison 2025-2026 et théâtre Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Présentation de saison 2025-2026 et théâtre Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 26 septembre 2025.

Présentation de saison 2025-2026 et théâtre

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Buffet dînatoire et spectacle

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Une soirée joyeuse, curieuse et conviviale autour de cette nouvelle saison dévoilée, d’un buffet concocté par l’équipe de la cuisine centrale de la communauté de communes et d’un spectacle de théâtre à consommer sans modération !

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

A joyful, curious and convivial evening featuring the unveiling of the new season, a buffet prepared by the team from the communauté de communes? central kitchen, and a theatrical performance to be enjoyed without moderation!

German :

Ein fröhlicher, neugieriger und geselliger Abend rund um die neue Saison, ein Buffet, das vom Team der Zentralküche der Communauté de Communes zusammengestellt wurde, und eine Theateraufführung, die ohne Mäßigung genossen werden kann!

Italiano :

Una serata gioiosa, curiosa e conviviale con la presentazione della nuova stagione, un buffet preparato dal team della cucina centrale della Communauté de Communes e uno spettacolo teatrale da gustare senza moderazione!

Espanol :

Una velada alegre, curiosa y distendida en la que se presentará la nueva temporada, se servirá un bufé preparado por el equipo de la cocina central de la communauté de communes y se ofrecerá un espectáculo teatral para disfrutar sin moderación

