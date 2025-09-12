Présentation de saison 2025/2026 Le Pari Les Nouveautés TARBES Tarbes

Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de la nouvelle saison 25-26 un moment privilégié pour découvrir les spectacles, les artistes et les projets qui animeront nos 3 salles cette saison.

Venez partager avec nous cette ouverture pleine de promesses et d’enthousiasme !

Pour clôturer cette soirée, Les Meuf’In, talentueuses musiciennes, vous embarqueront dans leur univers féminin et joyeux

« Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes ! »

Les Meuf’in c’est Audrey, Elsa, Isa et Fanny. Un univers drôle et décomplexé, entre chansons féminisantes et chorégraphies décalées, leur énergie ne peut que vous emporter !

Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux chœurs fondants et autres bricoles sonores, les quatre complices aux voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos zygomatiques.

Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement acidulés, ces quatre musiciennes accomplies vous entraînent sur leur terrain loufoque et féminisé comme si vous apparteniez à la bande !

Mais ne vous méprenez pas, ce n’est ni un Girls Band, ni les Frères Jacques sans collant, ni les évadées d’une comédie musicale… pourtant elles ont gardé le girl power, l’humour, les chorégraphies et l’art de conter en musique les petits travers du quotidien !

Retrouvons-nous, passionnés et curieux ! Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette rentrée artistique !

English :

We’re delighted to invite you to the presentation of the new 25-26 season: a special opportunity to discover the shows, artists and projects that will bring our 3 venues to life this season.

We look forward to welcoming you to this exciting new season!

To round off the evening, Les Meuf?In, talented musicians, will take you into their feminine and joyful universe:

« A group of sparkling, funny female singers with scathing compositions!

Les Meuf?in is Audrey, Elsa, Isa and Fanny. A funny, no-holds-barred universe of feminine songs and offbeat choreography, their energy is bound to sweep you off your feet!

Taking turns on the piano, body percussion, melodious vocals and other sonic bric-a-brac, the four perfectly-tuned vocal accomplices heckle, harmonize and delight your zygomatic muscles.

With their sparkling cabaret show and tenderly acidic lyrics, these four accomplished musicians take you into their zany, feminine terrain as if you were one of the gang!

But make no mistake, this is no Girls Band, no Frères Jacques without tights, no escapees from a musical… yet they’ve kept their girl power, their humor, their choreography and the art of telling the story of everyday life through music!

Let’s get together, passionate and curious! We look forward to seeing you there to celebrate this new artistic season together!

German :

Wir freuen uns, Sie zur Vorstellung der neuen Spielzeit 25-26 einladen zu können: ein besonderer Moment, um die Aufführungen, Künstler und Projekte zu entdecken, die unsere drei Säle in dieser Spielzeit beleben werden.

Kommen Sie und teilen Sie mit uns diese Eröffnung voller Versprechungen und Enthusiasmus!

Zum Abschluss des Abends werden Sie die talentierten Musikerinnen Les Meuf?In in in ihr weibliches und fröhliches Universum entführen:

« Eine Gruppe prickelnder, witziger Sängerinnen mit schrillen Kompositionen! »

Les Meuf?in sind Audrey, Elsa, Isa und Fanny. Ein lustiges und unverkrampftes Universum, zwischen feministischen Liedern und schrägen Choreographien, ihre Energie kann Sie nur mitreißen!

Abwechselnd am Klavier, an der Körperperkussion, an zartschmelzenden Chören und anderen Klangschnickschnacks spielen die vier Komplizinnen mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Stimmen durcheinander, harmonieren miteinander und verzaubern so Ihre Zwerchfellmuskeln.

Eine kabarettistische Show, die prickelt, zart säuerliche Texte, diese vier versierten Musikerinnen ziehen Sie auf ihr verrücktes und feminisiertes Terrain, als ob Sie zur Bande gehörten!

Sie sind weder eine Girls Band, noch die Frères Jacques ohne Strumpfhosen, noch die Ausbrecherinnen aus einem Musical… aber sie haben ihre Girlpower, ihren Humor, ihre Choreographien und die Kunst, die kleinen Unzulänglichkeiten des Alltags musikalisch zu erzählen, beibehalten!

Treffen wir uns, leidenschaftlich und neugierig! Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam den künstlerischen Herbst zu feiern!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione della nuova stagione 25-26: un’occasione speciale per scoprire gli spettacoli, gli artisti e i progetti che animeranno le nostre 3 sedi in questa stagione.

Unitevi a noi per un’apertura di stagione ricca di promesse e di entusiasmo!

Per concludere la serata, le talentuose musiciste Les Meuf?In vi accompagneranno in un viaggio attraverso il loro universo femminile e gioioso:

« Un gruppo di cantanti spumeggianti e divertenti con composizioni un po’ sprezzanti!

Les Meuf?in sono Audrey, Elsa, Isa e Fanny. Un universo divertente, senza esclusione di colpi, fatto di canzoni femministe e coreografie fuori dagli schemi: la loro energia vi farà perdere la testa!

Alternandosi al pianoforte, alla body percussion, a voci melodiose e ad altri gingilli sonori, queste quattro complici con le loro voci perfettamente intonate giocano tra loro, armonizzando e deliziando i vostri muscoli zigomatici.

Con il loro scintillante spettacolo di cabaret e i loro testi teneramente acidi, queste quattro affermate musiciste vi porteranno nel loro mondo femminilizzato e bizzarro come se foste una di loro!

Ma non fraintendete, non si tratta di una Girls Band, né di Frères Jacques senza calzamaglia, né di fughe da un musical… eppure hanno ancora il girl power, l’umorismo, la coreografia e l’arte di raccontare la vita quotidiana attraverso la musica!

Mettiamoci insieme, appassionati e curiosi! Vi aspettiamo per festeggiare insieme questa nuova stagione artistica!

Espanol :

Estamos encantados de invitarle a la presentación de la nueva temporada 25-26: una oportunidad especial para descubrir los espectáculos, artistas y proyectos que darán vida a nuestras 3 sedes esta temporada.

Acompáñenos en este inicio de temporada lleno de promesas y entusiasmo

Para redondear la velada, los talentosos músicos Les Meuf?In le harán viajar a través de su universo femenino y alegre:

« ¡Un grupo de cantantes burbujeantes y divertidas con unas composiciones mordaces!

Les Meuf?in son Audrey, Elsa, Isa y Fanny. Un universo divertido y desenfadado de canciones feministas y coreografías desenfadadas, ¡su energía le dejará sin aliento!

Turnándose con el piano, la percusión corporal, las voces melodiosas y otros artilugios sonoros, estas cuatro cómplices con voces perfectamente afinadas juegan unas con otras, armonizando y deleitando los músculos cigomáticos.

Con su chispeante espectáculo de cabaret y sus letras tiernamente ácidas, estos cuatro músicos consumados te llevarán a su mundo alocado y feminizado como si fueras uno de ellos

Pero no se equivoque, no se trata de una Girls Band, ni de Frères Jacques sin mallas, ni de fugitivas de un musical… ¡aunque conservan el girl power, el humor, la coreografía y el arte de contar la vida cotidiana a través de la música!

¡Juntémonos, apasionados y curiosos! ¡Esperamos verles a todos allí para celebrar juntos esta nueva temporada artística!

