PRÉSENTATION DE SAISON 2025-26 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

PRÉSENTATION DE SAISON 2025-26 Lundi 6 octobre, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

Début : 2025-10-06T18:30:00 – 2025-10-06T19:30:00

Fin : 2025-10-06T18:30:00 – 2025-10-06T19:30:00

Quelles créations en cours et spectacles, quel·les artistes la feront vibrer ? Vous saurez (presque) tout lors de la présentation de saison 2025/2026 de La Manufacture CDCN, à laquelle nous sommes ravi·es de vous convier. La chorégraphe Madeleine Fournier et le musicien Julien Desailly seront également de la partie pour échanger avec vous. Idéale occasion aussi pour vous offrir un aperçu des rendez-vous qui rythmeront la programmation : temps forts tel que le festival danse jeune public POUCE !, « premiers regards » sur des projets artistiques en cours de création, ateliers de pratique chorégraphique menés par des artistes invité·es… Le tout, en trinquant à cette foisonnante saison qui s’augure, que nous avons hâte de vivre avec vous !

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Célébrons ensemble l’ouverture de cette nouvelle saison chorégraphique à La Rochelle ! Culture Danse

Hugo Lafitte