PRÉSENTATION DE SAISON 25/26 – Le Nouveau Théâtre Châtellerault 2 juillet 2025 20:30

Vienne

PRÉSENTATION DE SAISON 25/26 Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 20:30:00

fin : 2025-07-02 22:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Le mercredi 2 juillet à 20h30, nous vous donnons rendez-vous pour vous dévoiler une saison placée sous le signe de l’ouverture et de l’enthousiasme. Ce moment sera également l’occasion de découvrir notre nouvelle identité visuelle, de rencontrer des artistes et d’échanger avec l’équipe des 3T. La soirée se poursuivra autour d’un verre, dans une ambiance conviviale. On a hâte de vous voir ! .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : PRÉSENTATION DE SAISON 25/26

German : PRÉSENTATION DE SAISON 25/26

Italiano :

Espanol : PRÉSENTATION DE SAISON 25/26

L’événement PRÉSENTATION DE SAISON 25/26 Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne