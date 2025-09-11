Présentation de saison 25/26 du Gallia Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Présentation de saison 25/26 du Gallia Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes jeudi 11 septembre 2025.

Présentation de saison 25/26 du Gallia

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-11 18:30:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

2025-09-11

Et si nous prenions le temps de découvrir ensemble les spectacles prévus cette saison au Gallia ? Rendez-vous le jeudi 11 septembre à partir de 18h30 pour la présentation de saison 25/26 !

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

English :

Why don’t we all take a moment to discover the shows scheduled for this season at Gallia? Join us on Thursday September 11 from 6.30pm for the 25/26 season presentation!

German :

Wie wäre es, wenn wir uns die Zeit nehmen, um gemeinsam die für diese Saison im Gallia geplanten Aufführungen zu entdecken? Wir treffen uns am Donnerstag, den 11. September ab 18:30 Uhr zur Saisonpräsentation 25/26!

Italiano :

Perché non ci prendiamo un momento per scoprire insieme gli spettacoli in programma per questa stagione al Gallia? Unitevi a noi giovedì 11 settembre dalle 18.30 per la presentazione della stagione 25/26!

Espanol :

¿Por qué no dedicamos un momento a descubrir los espectáculos programados para esta temporada en Gallia? Únase a nosotros el jueves 11 de septiembre a partir de las 18.30 h para la presentación de la temporada 25/26

