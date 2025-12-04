Présentation de saison à la Maison des Initiatives Citoyennes de Courteille Alençon

Présentation de saison à la Maison des Initiatives Citoyennes de Courteille

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2026-01-13 18:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

La Luciole part à la rencontre des habitant·es d’Alençon !

Rejoignez-nous dans la salle polyvalente de la Maison des Initiatives Citoyennes de Courteille pour un moment convivial dédié à la découverte de notre nouvelle saison musicale. L’équipe présentera les artistes à l’affiche, les styles qui rythmeront l’année et diffusera des extraits de clips pour vous mettre dans l’ambiance.

Ce rendez-vous est pensé pour toutes et tous, y compris celles et ceux qui ne connaissent pas encore La Luciole. Venez échanger avec notre équipe, poser vos questions, participer à nos jeux et tenter de gagner des places de concert.

Et pour prolonger le plaisir, un verre partagé vous sera offert.

Un temps simple, chaleureux et ouvert à tous les curieux… On vous attend ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

