Présentation de saison à la Maison des Initiatives Citoyennes de Courteille Alençon
171 Rue de Bretagne Alençon Orne
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-13
2026-01-13
La Luciole part à la rencontre des habitant·es d’Alençon !
Rejoignez-nous dans la salle polyvalente de la Maison des Initiatives Citoyennes de Courteille pour un moment convivial dédié à la découverte de notre nouvelle saison musicale. L’équipe présentera les artistes à l’affiche, les styles qui rythmeront l’année et diffusera des extraits de clips pour vous mettre dans l’ambiance.
Ce rendez-vous est pensé pour toutes et tous, y compris celles et ceux qui ne connaissent pas encore La Luciole. Venez échanger avec notre équipe, poser vos questions, participer à nos jeux et tenter de gagner des places de concert.
Et pour prolonger le plaisir, un verre partagé vous sera offert.
Un temps simple, chaleureux et ouvert à tous les curieux… On vous attend ! .
