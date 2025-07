PRÉSENTATION DE SAISON À SAINTE-ENIMIE Gorges du Tarn Causses

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 11:30:00

2025-09-06

Vous êtes curieu.se.x de savoir ce que la saison culturelle 2025/2026 vous réserve ?

Envie de vibrer au rythme des créations qui feront battre le cœur de votre territoire ? Scènes Croisées et La Genette Verte vous donnent rendez-vous pour une soirée unique, chaleureuse et inspirante !

Le temps d’un moment privilégié, plongez en avant-première dans les spectacles, projets et rencontres artistiques qui auront lieu près de chez vous. Feuilletez avec nous le programme, découvrez les artistes qui feront escale près de chez vous — et parfois un peu plus loin — et laissez-vous surprendre!

Au menu partage, échanges, curiosité, et émotion. Un temps pour rêver ensemble, questionner, s’émerveiller, et s’inspirer des œuvres à venir.

Et parce que la culture se savoure aussi dans la convivialité, la soirée se prolongera autour d’un apéritif partagé chacun est invité à apporter un petit quelque chose à grignoter ou à boire. Un moment simple et gourmand pour continuer les échanges en toute simplicité.

Ces rendez-vous sont ouverts à tou.te.s et sont organisés en partenariat avec les acteurs culturels de vos territoires.

Venez découvrir, échanger, rêver et partager avec nous.

Et si vous avez envie de célébrer le lancement de notre nouvelle saison, rejoignez-nous le 13 septembre à Saint-Julien-du-Tournel pour une soirée pleine de surprises (Spectacles, visites, bal, DJ) ! + d’infos sur scenescroisees.fr .

Sainte-Enimie Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Curious about what the 2025/2026 cultural season has in store for you?

Want to vibrate to the rhythm of the creations that will make the heart of your region beat faster? Scènes Croisées and La Genette Verte invite you to a unique, warm and inspiring evening!

German :

Sie sind neugierig darauf, was die Kultursaison 2025/2026 für Sie bereithält?

Haben Sie Lust, im Rhythmus der Kreationen zu vibrieren, die das Herz Ihrer Region höher schlagen lassen? Scènes Croisées und La Genette Verte laden Sie zu einem einzigartigen, herzlichen und inspirierenden Abend ein!

Italiano :

Siete curiosi di sapere cosa vi riserva la stagione culturale 2025/2026?

Volete conoscere le creazioni che faranno battere il cuore della vostra regione? Scènes Croisées e La Genette Verte vi invitano a una serata unica, calorosa e stimolante!

Espanol :

¿Siente curiosidad por saber qué le depara la temporada cultural 2025/2026?

¿Le gustaría conocer las creaciones que harán latir más fuerte el corazón de su región? Scènes Croisées y La Genette Verte le invitan a una velada única, cálida e inspiradora

