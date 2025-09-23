Présentation de saison Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Présentation de saison Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet mardi 23 septembre 2025.

Présentation de saison

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-23

Prise de parole ou prise de position ? Cette soirée, c’est l’occasion de découvrir les spectacles de la saison dans une grande proximité, autour d’une table où l’échange est roi. Artistes et membres de l’équipe de la Scène nationale se relaient à vos côtés pour partager, discuter, argumenter, vous convaincre de venir au spectacle ! Dans ce contexte de campagne (d’adhésion), chaque prise de parole est minutée. Un temps égal pour chacun, pour remettre la parole au centre. Joutes verbales, mots qui résonnent et idées qui fusent autour d’un café ou d’un verre rencontrons-nous ! Prenons le temps d’écouter, de questionner, de débattre. .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

English : Présentation de saison

German : Présentation de saison

Italiano :

Espanol : Présentation de saison

L’événement Présentation de saison Anglet a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Anglet