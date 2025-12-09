Présentation de saison avec Fanny Perrier-Rochas Lignières
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Jeudi 2026-01-15 19:00:00
Après la présentation de saison du 1er semestre 2026 des Bains Douches de Lignières, Fanny Perrier-Rochas vous proposera une session musicale accompagnée de ses musiciens en sortie de résidence.
Un an après sa première résidence en solo, Fanny Perrier-Rochas nous revient accompagnée de ses musiciens pour créer des arrangements. Ses chansons pop et mélancoliques tout en délicatesse rencontrent la puissance cathartique et singulière du chant byzantin. .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
Following the presentation of the 1st half-year 2026 season at Les Bains Douches de Lignières, Fanny Perrier-Rochas will be offering a musical session accompanied by her musicians, just out of residency.
