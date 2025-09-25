Présentation de saison bravo suivie du spectacle cabaret athlétique Salle Jean Gabin Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-09-25 20:30:00

2025-09-25

Un spectacle qui vous fait re-découvrir le monde sportif sans vous fatiguer. Le temps d’une soirée où la bonne humeur et la convivialité sont de rigueur, quatre athlètes de la scène vous entraînent dans l’univers facétieux et décalé du sport.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

English :

A show that lets you rediscover the world of sport without getting tired. During an evening of good humor and conviviality, four stage athletes take you into the facetious, offbeat world of sport.

German :

Eine Show, die Sie die Welt des Sports neu entdecken lässt, ohne Sie zu ermüden. An einem Abend, an dem gute Laune und Geselligkeit angesagt sind, entführen Sie vier Bühnenathleten in die scherzhafte und schräge Welt des Sports.

Italiano :

Uno spettacolo che vi fa riscoprire il mondo dello sport senza stancarvi. In una serata all’insegna del buonumore e della convivialità, quattro atleti di scena vi porteranno nel mondo dello sport, divertente e fuori dagli schemi.

Espanol :

Un espectáculo para redescubrir el mundo del deporte sin cansarse. Durante una velada de buen humor y cordialidad, cuatro atletas de escena le adentrarán en el mundo del deporte, humorístico y desenfadado.

