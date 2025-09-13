Présentation de saison de la MAC + concert Batofreat Bischwiller

Pour ouvrir cette quarantième saison, le groupe Batofreat déploie sonénergie collective. Né à Strasbourg en 2023, ce groupe de 14 musiciens revisite avec panache l’héritage de Fela Kuti, pape de l’afrobeat, en mêlant réarrangements, compositions originales, improvisations et bricolages sonores. Porté par un groove irrésistible, des cuivres déchaînés et une rythmique affûtée, Batofreat transforme chaque concert en aventure festive, libre et engagée. Plus qu’un hommage, un véritable voyage musical et humain à bord d’un collectif joyeux et généreux.

Gratuit sur réservation sur notre billetterie en ligne, par mail à l’adresse billetterie@mac-bischwiller.fr, par téléphone au 03 88 53 75 00 ou au guichet de la MAC aux horaires d’ouverture (Dans la limite des places disponibles)

Placement libre.

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

To open this fortieth season, the group Batofreat deploys its collective energy. Born in Strasbourg in 2023, this group of 14 musicians revisits the legacy of Fela Kuti, the pope of Afrobeat, with panache, mixing rearrangements, original compositions, improvisations and sonic tinkering.

German :

Zum Auftakt der 40. Spielzeit entfaltet die Gruppe Batofreat ihre kollektive Energie. Die 14-köpfige Gruppe, die 2023 in Straßburg gegründet wurde, interpretiert das Erbe des Afrobeat-Papstes Fela Kuti mit viel Schwung neu, indem sie Neubearbeitungen, Originalkompositionen, Improvisationen und Klangbasteleien miteinander verbindet.

Italiano :

Per aprire questa quarantesima stagione, il gruppo Batofreat scatena la sua energia collettiva. Nato a Strasburgo nel 2023, questo gruppo di 14 musicisti rivisita con brio l’eredità di Fela Kuti, il papa dell’afrobeat, mescolando riarrangiamenti, composizioni originali, improvvisazioni e armeggi sonori.

Espanol :

Para inaugurar esta cuadragésima temporada, el grupo Batofreat desata su energía colectiva. Nacido en Estrasburgo en 2023, este grupo de 14 músicos revisita el legado de Fela Kuti, el papa del afrobeat, con garbo, mezclando arreglos, composiciones originales, improvisaciones y jugueteos sonoros.

L’événement Présentation de saison de la MAC + concert Batofreat Bischwiller a été mis à jour le 2025-08-20 par Maison de la Culture de Bischwiller