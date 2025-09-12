Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais Espace Culturel du Brionnais Chauffailles vendredi 12 septembre 2025.

Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais

Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Venez découvrir la saison 2025/2026 de l’Espace Culturel du Brionnais !

Une saison particulière puisque les 20 ans de la salle seront célébrés.

Les divers spectacles seront dévoilés, et après un vin d’honneur offert en toute convivialité, le spectacle « Paname on arrive ! » sera joué pour démarrer la saison.

L’entrée pour cette soirée est gratuite et sans réservation. .

Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

English : Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais

German : Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation de saison de l’Espace Culturel du Brionnais Chauffailles a été mis à jour le 2025-08-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)