Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la saison 2025-2026. Animée par l’équipe du Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez, cette présentation sera l’occasion de dévoiler les spectacles, les temps forts et les nouveautés !

Présentation de la saison

Après la présentation, nous vous invitons à partager un moment convivial lors du pot de l’amitié.

Concert de Lombre Organique duo

Ensuite, la soirée se poursuit avec Lombre, artiste aveyronnais qui propose une formule inédite en duo guitare/synthétiseur modulaire. Accompagné de son complice Florian Soulier, expert de cet instrument aux sons singuliers et en eux-mêmes poétiques, ils ouvrent de nouveaux horizons d’écoute, où les textes prennent toute leur profondeur.

La sincérité et le magnétisme de Lombre ont ainsi toute la place pour occuper l’espace et offrir une expérience novatrice. (Tarif plein 15€ / réduit 12€) .

English :

We are delighted to invite you to discover the 2025-2026 season. Hosted by the Théâtre des 2 Points team from the MJC de Rodez, this presentation will be an opportunity to unveil the shows, highlights and new features!

German :

Wir freuen uns, Sie zur Vorstellung der Spielzeit 2025-2026 einladen zu können. Die Präsentation wird vom Team des Théâtre des 2 Points der MJC Rodez geleitet und bietet die Gelegenheit, die Aufführungen, Highlights und Neuheiten zu enthüllen!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a scoprire la stagione 2025-2026. Ospitata dall’équipe del Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez, questa presentazione sarà l’occasione per svelare gli spettacoli, i punti salienti e le novità!

Espanol :

Nos complace invitarle a descubrir la temporada 2025-2026. De la mano del equipo del Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez, esta presentación será la ocasión de desvelar los espectáculos, los momentos estelares y las novedades

