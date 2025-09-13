Présentation de saison Erquy en scène 2025-2026 Rue du Bois de Cavé Erquy
Présentation de saison Erquy en scène 2025-2026 Rue du Bois de Cavé Erquy samedi 13 septembre 2025.
Rue du Bois de Cavé A l’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor
De septembre à mai, Erquy en Scène propose un choix de spectacles professionnels choisis par ses bénévoles. Théâtre, danse, musique, humour… s’y font la part belle. À l’issue de chaque représentation, les spectateurs sont conviés à rencontrer les artistes autour d’un verre de jolis moments de partage !
Découvrez notre programmation 2025/2026 en compagnie des six musiciens de Zi Armorikains , le groupe spécialisé dans les rythmes et les mélodies du Wild West (mais pas que…) Blue Grass, de country, western, swing pour un concert d’ouverture festif ! .
