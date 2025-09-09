Présentation de saison et ouverture de la billetterie Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Présentation de saison et ouverture de la billetterie Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes mardi 9 septembre 2025.
Présentation de saison et ouverture de la billetterie
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 18:30:00
fin : 2025-09-09 19:30:00
Date(s) :
2025-09-09
Présentation de la programmation culturelle de l’Abbaye aux Dames.
.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Presentation of the Abbaye aux Dames cultural program.
German :
Vorstellung des Kulturprogramms der Abbaye aux Dames.
Italiano :
Presentazione del programma culturale dell’Abbaye aux Dames.
Espanol :
Presentación del programa cultural en la Abbaye aux Dames.
L’événement Présentation de saison et ouverture de la billetterie Saintes a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge