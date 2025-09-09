Présentation de saison et ouverture de la billetterie Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-09 18:30:00

fin : 2025-09-09 19:30:00

2025-09-09

Présentation de la programmation culturelle de l’Abbaye aux Dames.

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Presentation of the Abbaye aux Dames cultural program.

German :

Vorstellung des Kulturprogramms der Abbaye aux Dames.

Italiano :

Presentazione del programma culturale dell’Abbaye aux Dames.

Espanol :

Presentación del programa cultural en la Abbaye aux Dames.

L’événement Présentation de saison et ouverture de la billetterie Saintes a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge