Présentation de Saison Haguenau mardi 2 septembre 2025.

1 place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-02 20:00:00

fin : 2025-09-03 22:20:00

2025-09-02 2025-09-03

Rendez-vous les mardi 2 et mercredi 3 septembre à 20h au Théâtre de Haguenau pour découvrir la saison culturelle 2025-2026 du Relais Culturel.

Pendant un peu plus d’une heure, le directeur et programmateur Éric Wolff présentera les 36 spectacles au Théâtre et 9 concerts jazz et musiques du monde à la Chapelle des Annonciades programmés tout au long de l’année. Entre anecdotes, extraits vidéo et coups de cœur, il vous plongera dans les univers variés des compagnies invitées. Une immersion vivante et conviviale pour mieux comprendre les choix de programmation.

À l’issue de la présentation, place au spectacle avec « Chez lui » de Patrik Cottet-Moine, un artiste hors normes. Mime, bruiteur, poète burlesque, il signe un seul-en-scène sans paroles mais plein de vie, où l’humour visuel se mêle à une grande tendresse. Coécrit avec Michel Courtemanche et mis en scène par Marc Andreini, ce spectacle nous invite à suivre un personnage gaffeur dans une série de saynètes irrésistibles. Une performance à la fois hilarante et touchante, dans laquelle l’imaginaire prend le pas sur les mots.

Durée de la présentation 1h

Durée du spectacle 1h20

Entrée libre dans la limite des places disponibles (4 places maximum par réservation).

Réservation obligatoire à partir du vendredi 22 août à 14h, en ligne, par téléphone au 03 88 73 30 54, ou à l’accueil du Relais Culturel.

Ouverture des portes à 19h30. Placement libre.

La soirée se terminera par un moment convivial autour d’un verre.

Une belle façon de lancer la saison en douceur, avec humour, fantaisie… et quelques surprises !

1 place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54

English :

Join us on Tuesday September 2 and Wednesday September 3 at 8pm at the Théâtre de Haguenau to discover the Relais Culturel’s 2025-2026 cultural season.

German :

Treffen Sie sich am Dienstag, den 2. und Mittwoch, den 3. September um 20 Uhr im Theater von Haguenau, um die Kultursaison 2025-2026 des Relais Culturel kennenzulernen.

Italiano :

Martedì 2 e mercoledì 3 settembre alle 20.00 al Théâtre de Haguenau scoprite la stagione culturale 2025-2026 del Relais Culturel.

Espanol :

Acompáñenos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre a las 20:00 h en el Théâtre de Haguenau para descubrir la temporada cultural 2025-2026 del Relais Culturel.

