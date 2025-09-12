PRÉSENTATION DE SAISON HORS LES MURS 2025-2026 À BORDEAUX Halle des Douves Bordeaux

gratuit sur réservation

Début : 2025-09-12T18:30:00 – 2025-09-12T20:00:00

Fin : 2025-09-12T18:30:00 – 2025-09-12T20:00:00

Cher public, chèr·e·s partenaires

Retrouvez-nous le 12 septembre à la Halle des Douves pour découvrir un aperçu de de la saison 2025-2026, hors les murs à Bordeaux et aux alentours, en présence de l’équipe de La Manufacture et de quelques un·e·s des artistes qui la composent.

Découvrez les temps forts et les grandes lignes de cette saison accueillie et/ou co-construite avec nos 28 partenaires de programmation, dans plus de 35 lieux en Gironde ou en Charente-Maritime.

En cette saison sans espace à nous il nous tient plus que jamais à cœur de vous rassembler et d’éprouver la force du collectif.

Nous sommes impatient·e·s de vous revoir

L’équipe de la Manufacture

en partenariat avec La Halle des Douves (Marché des Douves – Bordeaux)

Halle des Douves 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux

©Hugo Lafitte