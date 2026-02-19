Présentation de saison La-Haye-du-Puits La Haye

Présentation de saison

La-Haye-du-Puits 29 rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 19:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Moment de découverte et d’échanges, la présentation de saison est une invitation à découvrir les choix de programmation proposés jusqu’à la fin de l’été dans les différents lieux de la commune. L’équipe culturelle vous présentera les animations, concerts, spectacles et rencontres afin de vous permettre de noter dans votre agenda les rendez-vous que vous ne souhaitez pas manquer. Vous pourrez découvrir à cette occasion des extraits vidéos et/ou audio suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune. Au plaisir de vous y rencontrer ! Gratuit, ouvert à tous. .

La-Haye-du-Puits 29 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

