Présentation de saison Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux

Présentation de saison Le Rayon Vert

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 20:00:00

Présentation de la saison culturelle 2025-2026

Venez passer un moment privilégié !

Grégory Roustel et l’équipe du Théâtre vous invitent à découvrir la nouvelle saison vendredi 12 septembre à 20h

Les réservations pour assister à cette soirée gratuite ouvrent le mardi 2 septembre à 15h.

Réservation impérative 02 35 97 25 41

Durée 1h15, entrée libre. .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

