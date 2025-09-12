Présentation de saison Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux
Présentation de saison Le Rayon Vert
14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-09-12 20:00:00
2025-09-12
Présentation de la saison culturelle 2025-2026
Venez passer un moment privilégié !
Grégory Roustel et l’équipe du Théâtre vous invitent à découvrir la nouvelle saison vendredi 12 septembre à 20h
Les réservations pour assister à cette soirée gratuite ouvrent le mardi 2 septembre à 15h.
Réservation impérative 02 35 97 25 41
Durée 1h15, entrée libre. .
