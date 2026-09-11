UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Valery-en-Caux

Présentation de saison Le Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

vendredi 11 septembre 2026 · Le Rayon vert · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Rayon vert
Adresse
14 Rue de la Grâce de Dieu
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Présentation de saison Le Rayon Vert

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Présentation de la saison culturelle 2026-2027
Venez passer un moment privilégié !

Grégory Roustel et l’équipe du Théâtre vous invitent à découvrir la nouvelle saison VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 20h
Réservation impérative 02 35 97 25 41 à partir du mardi 1er septembre à 15h.

Durée 1h15
Gratuit   .

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de saison Le Rayon Vert

L’événement Présentation de saison Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)