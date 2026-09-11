Présentation de saison Le Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Présentation de saison Le Rayon Vert

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Présentation de la saison culturelle 2026-2027

Venez passer un moment privilégié !

Grégory Roustel et l’équipe du Théâtre vous invitent à découvrir la nouvelle saison VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 20h

Réservation impérative 02 35 97 25 41 à partir du mardi 1er septembre à 15h.

Durée 1h15

Gratuit .

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

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English : Présentation de saison Le Rayon Vert

L’événement Présentation de saison Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre