Présentation de saison Le Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux
vendredi 11 septembre 2026 · Le Rayon vert · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Présentation de saison Le Rayon Vert
Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Présentation de la saison culturelle 2026-2027
Venez passer un moment privilégié !
Grégory Roustel et l’équipe du Théâtre vous invitent à découvrir la nouvelle saison VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 20h
Réservation impérative 02 35 97 25 41 à partir du mardi 1er septembre à 15h.
Durée 1h15
Gratuit .
Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41
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English : Présentation de saison Le Rayon Vert
L’événement Présentation de saison Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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