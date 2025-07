PRESENTATION DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE A VILLEFORT VILLEFORT Villefort

PRESENTATION DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE A VILLEFORT

VILLEFORT 12 RUE DE LA GLEYZETTE Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Présentation de saison sur mesure!

Scènes croisées de Lozère Villefort

18h30 A la LOCOMOTIVE 48

Entrée libre Buvette sur place

Suivi à 19h30 d’un ciné débat au Ciné Théâtre de La Forge

VILLEFORT 12 RUE DE LA GLEYZETTE Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Tailor-made season presentation!

Scènes croisées de Lozère Villefort

6:30pm At LOCOMOTIVE 48

Free admission Refreshments on site

Followed at 7:30pm by a film debate at the Ciné Théâtre de La Forge

German :

Eine maßgeschneiderte Saisonpräsentation!

Gekreuzte Szenen aus Lozère Villefort

18.30 Uhr In der LOCOMOTIVE 48

Freier Eintritt Getränke vor Ort

Anschließend um 19.30 Uhr eine Filmdebatte im Ciné Théâtre de La Forge

Italiano :

Presentazione della stagione su misura!

Scènes croisées de Lozère Villefort

18.30 Presso LOCOMOTIVE 48

Ingresso libero Bar sul posto

Alle 19.30 dibattito sul film al Ciné Théâtre de La Forge

Espanol :

Presentación de temporada a medida

Scènes croisées de Lozère Villefort

18.30 h En el LOCOMOTIVE 48

Entrada gratuita Bar in situ

A las 19.30 h, cine-debate en el Ciné Théâtre de La Forge

