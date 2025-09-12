Présentation de saison -THE TWO- Le Palace Surgères

Toute l’équipe du Palace vous invite à découvrir le programme de la prochaine saison, de septembre 2025 à juin 2026 ! Théâtre, humour, musique…et pourquoi pas des surprises !

Ca sera également l’occasion d’écouter The Two, musiques blues créoles.

Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

The entire Palace team invites you to discover the program for the next season, from September 2025 to June 2026! Theater, comedy, music…and why not a few surprises!

You’ll also have the chance to listen to The Two, Creole blues music.

German :

Das gesamte Team des Palace lädt Sie ein, das Programm der nächsten Saison von September 2025 bis Juni 2026 zu entdecken! Theater, Humor, Musik…und warum nicht auch Überraschungen!

Es wird auch die Gelegenheit sein, The Two, kreolische Bluesmusik, zu hören.

Italiano :

L’intero team del Palace vi invita a scoprire il programma della prossima stagione, da settembre 2025 a giugno 2026! Teatro, commedia, musica… e perché no, qualche sorpresa!

Avrete anche la possibilità di ascoltare The Two, una band di blues creolo.

Espanol :

Todo el equipo del Palace le invita a descubrir el programa de la próxima temporada, de septiembre de 2025 a junio de 2026 Teatro, comedia, música… ¡y por qué no algunas sorpresas!

También tendrá la oportunidad de escuchar a The Two, una banda de blues criollo.

