Présentation de saison + Tu connais la chanson ? Alençon

15 Rue Antoine Jullien Alençon Orne

Début : 2025-09-11 19:30:00

Le rideau se lève sur cette nouvelle saison ! Toute l’équipe et les partenaires de C’61 vous donnent rendez-vous pour cette soirée de présentation de la programmation 2025-2026. Cette soirée se poursuivra avec le spectacle de Louis Caratini, Tu connais la Chanson ?

Le spectacle Tu connais la Chanson ? est un concert-jeu plein d’esprit où Louis Caratini convie le public à un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone. Dans une ambiance chaleureuse, ce blind-test est un point de départ ludique pour faire entendre la richesse des écritures de chansons. Entre anecdotes, humour, poésie et émotion, ce concert est un grand écart stylistique et temporel pour explorer avec le public des territoires connus et méconnus. .

