Présentation de saison Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Présentation de saison
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Présentation de la saison l’équipe des chantiers du Théâtre, en association avec les services culturels de la ville et le conservatoire présentent la saison artistique et culturelle à 18 h 30
A 20 h, concert
Simon et Rosalie,
soap opera a capella
L’histoire de deux êtres destinés depuis leurs naissances à se rencontrer.
La Note Jaune est un ensemble vocal semi-professionnel réunissant 12 chanteurs, 6 hommes et 6 femmes. .
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66
