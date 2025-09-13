Présentation de saison Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Présentation de saison

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Début : 2025-09-13 18:30:00

Présentation de la saison l’équipe des chantiers du Théâtre, en association avec les services culturels de la ville et le conservatoire présentent la saison artistique et culturelle à 18 h 30

A 20 h, concert

Simon et Rosalie,

soap opera a capella

L’histoire de deux êtres destinés depuis leurs naissances à se rencontrer.

La Note Jaune est un ensemble vocal semi-professionnel réunissant 12 chanteurs, 6 hommes et 6 femmes. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

