Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides Mairie Faux
Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides Mairie Faux vendredi 19 décembre 2025.
Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides
Mairie 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation du magazine Secrets de Pays Échos du Pays des Bastides (n°27) qui présentera le thème 150 ans de sports en Pays de Bastides . Ce magazine contient, entre autre, un entretien avec Michel Sibra, le réalisateur du film La Soule , lors de son passage à Issigeac en 2023.
La présentation sera suivie du verre de l’amitié. .
Mairie 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40
English : Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides
L’événement Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides Faux a été mis à jour le 2025-12-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides