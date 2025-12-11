Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides Mairie Faux

Présentation de Secret de Pays Échos du Pays des Bastides

Mairie 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation du magazine Secrets de Pays Échos du Pays des Bastides (n°27) qui présentera le thème 150 ans de sports en Pays de Bastides . Ce magazine contient, entre autre, un entretien avec Michel Sibra, le réalisateur du film La Soule , lors de son passage à Issigeac en 2023.

La présentation sera suivie du verre de l’amitié. .

Mairie 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40

